هيئة حقوق الإنسان: نبحث عن تمكين ذوي الإعاقة للبحث عن وظائف وليس إعانتهم

خلال زيارة وفد رسمي لجمعية سواعد للإعاقة الحركية بالمنطقة الشرقية

أكد عضو مجلس إدارة هيئة حقوق الإنسان الدكتور طلال الحربي أن الهيئة أقرت لجنة حقوق ذوي الإعاقة وتعمل على استقبال الشكاوى والتنسيق مع القطاعات الحكومية والخاصة والقطاع الثالث والعمل على معالجتها.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من هيئة حقوق الإنسان لجمعية سواعد للإعاقة الحركية بالمنطقة الشرقية أمس الأربعاء ضم كلاً من عضوي مجلس إدارة هيئة حقوق الإنسان الدكتور طلال الحربي والدكتور مشاري النعيم، ومديرة فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية نوال البواردي.

وقال الدكتور "الحربي": زيارتنا هي بتوجيه من رئيس الهيئة؛ لنطلع على التجارب والتحديات، لافتًا إلى أن وسائل النقل بحاجة إلى إعادة تهيئة لتناسب الأشخاص ذوي الإعاقة؛ فالنظام يلزم جميع الجهات بتهيئة الأماكن لذوي الإعاقة.

وأضاف الدكتور "الحربي": نحن نبحث عن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة؛ فالهدف هو خروجهم للبحث عن عمل، وليس انتظار إعانة ومساعدة.

وأكد الدكتور مشاري النعيم أن هيئة حقوق الإنسان تزداد فخرًا وتسعد بزيارة القطاع الثالث، فالوطن فيه الحماس وحيوية العاملين فيه ويشعرون أن هذا واجب وطني، وما شاهدناه في جمعية سواعد للإعاقة الحركية بالمنطقة الشرقية من خدمات تقدمها للأشخاص ذوي الإعاقة يدعو للفخر، وسوف ننقل هذه الصورة كاملة للمجتمع؛ بهدف رفع الوعي وتذليل الصعاب.

وقالت مديرة فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية نوال البواردي: إن جزءًا من عمل الهيئة مراقبة أنظمة القوانين، ونحتاج دائمًا إلى الاطلاع على احتياجاتكم من الهيئة؛ فنحن ندعم ونتابع، وهذا جزء من عملنا، فالتنسيق بين الجهات يختصر الوقت للإنجاز.

وأضافت "البواردي" أن فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية يسعى لمد جسور التعاون والعمل مع الجمعيات المتخصصة؛ ومنها جمعية سواعد للإعاقة الحركية بحكم تميزها في المنطقة الشرقية.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة جمعية سواعد للإعاقة الحركية إبراهيم محمد آل الشيخ: إن الجمعية تشرفت بزيارة وفد هيئة حقوق الإنسان، مؤكدًا أهمية الأدوار التكاملية بين الجمعيات الخيرية والجهات الحكومية؛ ومن ضمنها هيئة حقوق الإنسان لخدمة المستفيدين وتلبية احتياجاتهم.