طاقم عبّارة ركاب ينتشل جثة غريق بالقرب من جزر فرسان

تعود لمقيم عربي اختفى قبل 3 أيام بعد خروجه للصيد

عثر طاقم عبّارة ركاب متجهة من جازان إلى جزر فرسان على جثة غريق وسط البحر؛ الأمر الذي أدى إلى توقُّف العبّارة؛ ليتم إبلاغ العمليات بالواقعة.

وأنزل طاقم العبّارة قارب الإنقاذ، وهرعوا على الفور للتأكد من الجثة، وانتشالها من وسط البحر، بالتعاون مع رجال حرس الحدود، ومواصلة الرحلة إلى ميناء فرسان.





وتعود الجثة لمقيم عربي، تم فقدانه قبل 3 أيام وسط البحر بعد خروجه للصيد، وتسجيل بلاغات حول اختفائه.