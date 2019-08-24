بالصور .. "آل الشيخ" يرأس وفد السعودية بحفل افتتاح أكبر مسجد في أوروبا

بحضور رئيس الشيشان وقيادات إسلامية وأكثر من 50 ألف شخص

رأس وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وفد السعودية المشارك في افتتاح جامع "فخر المسلمين" بمدينة شالي في جمهورية الشيشان.

جاء ذلك بحضور المستشار بالديوان الملكي الدكتور سعد بن ناصر الشثري، ونائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، وعدد من وكلاء وزارة الشؤون الإسلامية، وحضور جمع كبير من القيادات الإسلامية من مختلف دول العالم، إلى جانب حضور أكثر من خمسين ألفًا من الشعب الشيشاني.

وكان رئيس جمهورية الشيشان رمضان أحمدوفيتش قديروف قد افتتح أمس الجمعة جامع "فخر المسلمين" بمدينة شالي بالشيشان، وأعلن في كلمته تغيير اسم المسجد من فخر المسلمين إلى مسجد "خاتم المرسلين" حبًّا للنبي الكريم ـــ صلى الله عليه وسلم ــ. كما حمد الله على تمام البناء مؤملاً أن يكون نواة خير وبركة، ومشعلاً لنشر قيم الإسلام وتعاليمه السمحة.

إثر ذلك ألقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، كلمة المملكة العربية السعودية، نقل في مستهلها سلام وتحيات قيادة وشعب السعودية قائلاً: "جئتكم من أطهر بقاع الأرض، جئتكم من مكة المكرمة، جئتكم من المملكة العربية السعودية التي يُحكَم فيها بكتاب الله سبحانه وتعالى (القرآن الكريم)، وبسنة نبيه الكريم".

وعبّر آل الشيخ عن رجائه أن يكون هذا المسجد منارة هدى وحق، وانطلاقًا لنشر الاعتدال والوسطية، وأن يقوم على نشرها ومكافحة الغلو والتطرف، ونشر الرحمة والمحبة بين شعوب الأرض. كما تطرق إلى بيان فضل عمارة المساجد مقدمًا هدية من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، هي قطعتان من ستار الكعبة المشرفة إهداء لفخامة الرئيس لوضعها في هذا المسجد الطاهر الذي سيكون منارة هدى وإصلاح في قارة أوروبا.

إثر ذلك توالت كلمة رؤساء الوفد المشاركة في مراسم الافتتاح، الذين نوهوا ببناء المسجد رافعين التهاني للحكومة الشيشانية على إتمام البناء.