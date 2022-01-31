"التعليم" تطلق 24 دورة تدريبية لتطوير القدرات على منهجية STEM

تستهدف 1018 معلماً ومعلمة.. من 30 يناير حتى 21 فبراير 2022

أطلقت وزارة التعليم 24 دورة تدريبية لتطوير قدرات 1018 من المعلمين والمعلمات على المشاريع والتجارب وفق منهجية STEM، من خلال إكسابهم المفاهيم والمعارف الرئيسة في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات، وأساليب التدريس والتطبيق والتقويم المرتبطة بها، خلال الفترة 30 يناير حتى 21 فبراير 2022.

وقال وكيل وزارة التعليم للتعليم العام د.محمد المقبل: الوزارة تسعى من خلال هذا البرنامج التدريبي إلى تعزيز أداء المعلمين والمعلمات أثناء تدريس المنهج التعليمي، بما ينعكس إيجابياً على مخرجات التعليم، ويسهم في دعم نواتج التعلّم، وتهيئة الطلبة لسوق العمل ووظائف المستقبل.

وأضاف "المقبل" أنه سيتم تنفيذ التدريب عبر منصة سماء للتدريب.

وأردف: الدورات تستهدف المشرفين والمشرفات والمعلمين والمعلمات في جميع الإدارات، حيث سيتم اختيار المتدربين بعناية من مختلف إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات؛ بينما سيقوم بتنفيذ الدورات الإدارة العامة للنشاط الطلابي ممثلةً في النشاط العلمي بوزارة التعليم من خلال مدربين أكفاء قادرين على توجيه منهجية STEM في المسار الصحيح المنتظر منها أهدافاً وغايات.

وأشار وكيل وزارة التعليم للتعليم العام إلى أن الوزارة تواصل جهودها المرتبطة بكل ما يدعم تطبيق منهجية STEM وفق توجيهات وحرص وزير التعليم، وذلك عبر إتاحة مراكز STEM المدرسية وعددها 104 مراكز على مستوى مناطق المملكة، والتي تساعد في اكتشاف الطلبة المبدعين في مجالات العلوم المختلفة وتنمية قدراتهم، بما يتناسب وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وكذلك تحقيق فرص للطلبة المبدعين للمشاركة في المنافسات والمسابقات العالمية.