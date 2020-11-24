بعد قطع كامل للشرايين.. جراحة عاجلة بالرياض تعيد 4 أصابع لأربعيني

إنجاز طبي متميز يحققه فريق طبي متخصص بـ"مدينة الملك سعود"

حققت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة بفريق طبي متخصص في جراحة التجميل والحروق، إنجازًا طبيًا متميزًا، وذلك حينما أنقذت عاملاً أربعينيًا من بتر أصابع يديه، بعد أن تعرّض لإصابة بجهاز كهربائي حاد.

وأوضحت المدينة، أنه تمت مباشرة حالة إسعافية بالطوارئ لعامل تعرّض لإصابة بجهاز كهربائي حاد أدى إلى بتر أربع أصابع باليد اليسرى مع كسور بالعظم وقطع كامل للأوتار والشرايين والأعصاب.

وأفادت المدينة، بأنه تم نقل المريض لغرفة العمليات مباشرة وإجراء عملية عاجلة وتثبيت العظم وإعادة الأوتار والأعصاب من خلال عملية مجهرية دقيقة لتوصيل الشرايين.

ونوهت المدينة أن العملية تكللت بالنجاح، وبعد معاينة المريض في اليوم الثالث من العملية كانت النتائج، ولله الحمد، إيجابية في التروية الدموية للأصابع.

يُذكر أن العملية أجراها فريق متخصص في جراحة التجميل والحروق، بقيادة الدكتور إياد نواب، بمساعدة الدكتور تنوير بهت والدكتورة فريال حسين.