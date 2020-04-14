"الماطرة" تتسع وهذه مناطقها.. هذه توقعات "المسند": أنشط والرياح مضطربة

فيما توقعت "الأرصاد" هطولات متوسطة إلى غزيرة وأتربة تحد الرؤية الأفقية

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تتسع الحالة المطرية وتكون أكثر نشاطاً، ومتوقع أن تؤثر على أجزاءٍ من الشرقية #الرياض #القصيم #حائل #الجوف #نجران #عسير #الباحة وجنوب #الشرقية وربما #تبوك ومرتفعات #جازان.

واضاف: "بسبب مرور مركز منخفض جوي شمال غرب #السعودية، فمتوقع أن تكون الرياح مضطربة ونشطة وقد تثير بعض #الغبار على أجزاءٍ من الوسط والشمال والغرب، خاصة في المواقع المفتوحة للرياح.. هذا والله أعلم.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: نجران، جازان، عسير والباحة؛ تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة، كذلك على مناطق: الجوف، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية وأجزاءٍ من منطقتَي تبوك والحدود الشمالية.