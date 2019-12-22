لويس غارسيا: سنعمل على كسب الشرطة.. وإسعاد جماهير الشباب

قال لويس غارسيا: تنتظرنا يوم الاثنين مباراة مهمة تعني لنا الكثير؛ لأنها على أرضنا وبين جماهيرنا، وسيكون ذلك دافعًا للاعبين لتحقيق الفوز.



وجاء حديث المدرب الإسباني في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الشباب والشرطة العراقي في ربع نهائي البطولة العربية.



وتابع: هناك تقبل كبير لدى اللاعبين لاستراتيجيتي التدريبية، ونحتاج عملًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة، أرجو من الجماهير الشبابية الحضور إلى الملعب لمؤازرة اللاعبين ودعمهم، أتمنى عدم حدوث أخطاء من اللاعبين كما حدث في المباراة الماضية.



وأضاف: سنعمل على تحقيق الفوز من أجل إسعاد أنفسنا والجماهير، وذلك بعد سلسلة الخسائر في المباريات الماضية، نحتاج للتركيز بشكل كبير حتى نتجاوز الشرطة العراقي.



وأشار غارسيا إلى أن فريق الشرطة العراقي قوي ولديه أكثر من 7 لاعبين في المنتخب العراقي، ولإعداد فريق قوي تحتاج منظومة العمل بالنادي إلى مزيد من الوقت.



وأكد أن المباراة ستكون جميلة وممتعة، وسنعمل على تحقيق نتيجة إيجابية، المباراة الماضية شهدت حماسة كبيرة لدى اللاعبين رغم النقص، وسنعمل على تعزيزها أكثر في الفترة المقبلة، فنحن نحتاج لرفع ثقافة الفوز لدى اللاعبين، وأنا متفائل بأنهم سيعودون إلى وضعهم الطبيعي.



من جانبه قال ألفريد ندياي: المباراة مهمة بالنسبة لنا كلاعبين لتعويض الخسارة الماضية، المباراة على ملعبنا وبين جماهيرنا، وهذا دافع لنا للفوز.



وتابع: نحتاج إلى الفوز بشكل كبير، خصوصًا بعد عدم التوفيق في المباريات الماضية، زملائي اللاعبون حماستهم عالية جدًّا خلال التدريبات من أجل التعويض.



وأضاف: لا بد من الفوز في المباراة من أجل إسعاد الجماهير، لويس مدرب كبير ولديه خبرة كبيرة في الدوري الإسباني، فهو قادر على إعادة الفريق إلى وضعه الطبيعي، لكنه يحتاج إلى المزيد من الوقت، فقد تبقّت 4 مباريات تفصلنا عن كأس هذه البطولة؛ لذلك لا بد من الفوز في المباراة.



يشار إلى أن الشباب يستضيف، غدًا الاثنين، الشرطة العراقي في أولى مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم، على استاد الأمير خالد بن سلطان في نادي الشباب بمدينة الرياض.