نجاح إجراء 11 عملية زراعة كلى عن طريق المنظار في الطائف

أجراها فريق طبي متخصص بمستشفى القوات المسلحة بالهدا

أجرى الفريق الطبي بقسم الكلى بمستشفى القوات المسلحة بالهدا، بالتعاون مع قسم جراحة المسالك البولية، 11 عملية ناجحة لزراعة الكلى عن طريق المنظار.

وأوضح مدير إدارة مستشفيات القوات المسلحة بمنطقة الطائف، اللواء الطبيب حامد بن علي الغامدي قائلا: أن نجاح هذا النوع من العمليات يأتي تحقيقاً لما تشهده مستشفيات القوات المسلحة من نهضة طبية شاملة على كافة المستويات، وبدعم دائم لا محدود من القيادة الكريمة حفظهم الله لتسخير كافة الإمكانيات البشرية والفنية والتقنية وصولاً لمزيد من الارتقاء بالخدمات الوقائية والعلاجية، ومن خلال مواكبة كل ما هو جديد في المجال الصحي.

وأكد على أن هذا الإنجاز تم من خلال فريق طبي سعودي وبالتعاون مع قسم جراحة المسالك البولية بمستشفى القوات المسلحة بالهدا .

وأضاف اللواء "الغامدي": أن البرنامج يعد خدمة مميزة يتمكن من خلالها المريض والمتبرع من إنهاء فحوصات الزراعة في فترة قياسية من أسبوع إلى أسبوعين كحد أقصى.

وقالت رئيس قسم أمراض وزراعة الكلى بالمستشفى، الدكتورة نجلاء خضر المالكي :إن البرنامج يوفر استئصال كلى من المتبرع عن طريق المنظار مما يسمح للمتبرع الخروج خلال 48 ساعة، مضيفة أن البرنامج يقوم بخدمة كافة المراكز التابعة لها حسب تصنيف المركز السعودي لزراعة الأعضاء.

وأشارت إلى أن البرنامج قام بإجراء 11 عملية ناجحة بالمنظار لمتبرعي الكلى خلال فترة الثلاثة أشهر الماضية .

يذكر أن برنامج زراعة الكلى بمستشفى القوات المسلحة بالهدا تأسس عام 1985 م، وتطور أداء البرنامج في السنوات الأخيرة حيث زاد عدد عمليات الزراعة إلى 25 حالة سنوياً . وحصل البرنامج على شهادة اعتماد من قبل وزارة الصحة - المركز السعودي لزراعة الأعضاء - وذلك بعد التأكد من توفر الإمكانيات البشرية والفنية لهذا البرنامج .