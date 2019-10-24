نجران.. تشكيل اللجان الرئيسة لتنظيم ملتقى المنطقة الصحي الأول

رفع البرامج التدريبية لاعتمادها من التخصصات السعودية

قرر المجلس التنفيذي لصحة نجران، في جلسته العاشرة، الخميس، تشكيل اللجان الرئيسة لتنظيم ملتقى نجران الصحي الأول، والرفع بالبرامج التدريبية لاعتمادها من هيئة التخصصات السعودية.

ترأس الاجتماع نائب مدير عام صحة نجران الدكتور إبراهيم بن صالح بني هميم.

وناقشت الجلسة الارتقاء بأداء مراكز الرعاية الصحية الأولية بعد ربطها بالمستشفيات.