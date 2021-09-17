رئيس النادي الأهلي يجتمع باللاعبين ويحثهم على تحقيق آمال الجماهير

قبل لقاء "الفتح" اليوم

عقد ماجد النفيعي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اجتماعاً بلاعبي الفريق الكروي الأول لكرة القدم، اليوم الجمعة، برفقة الجهازين الفني والإداري، وذلك قبل وقت قصير من مباراة الفريق مع الفتح، ضمن الجولة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وزار "النفيعي" عناصر فريقه، خلال وجودهم في معسكرهم بمقر النادي، حيث أكد على أهمية دخول المباراة بروح الانتصار؛ من أجل تحقيق آمال الجماهير وتطلعات المحبين.