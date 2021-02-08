"آل الشيخ": تطوير التشريعات المتخصصة عملٌ جبّار يُوفر للمواطن والمُقيم حياةً كريمةً تُحْفظ فيها حقوقه

عبر تغريدتين لوزير "الإسلامية" أشاد فيهما بجهود ولي العهد لتحقيق رؤى خادم الحرمين

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أن إعلان سمو سيدي ‫ولي العهد عن تطوير منظومة التشريعات المتخصصة، يعكس حرص سموه على تطوير البيئة التشريعية، التي تحفظ الحقوق وتُرسِّخ مبادئ العدالة لحماية حقوق الإنسان وتحقّق التنمية الشاملة، وتعزّز تنافسية المملكة عالميًا لتحقيق تطلعات مولاي خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- .

جاء ذلك في تغريدات للوزير "آل الشيخ" عقب إعلان ولي العهد عن تطوير التشريعات المتخصصة.

وبيّن الوزير "آل الشيخ" أن ما يقوم به سمو سيدي ‫ولي العهد -حفظه الله- من تجديدٍ للنُظم وتحسينٍ للإجراءات وتعديلٍ للقوانين في ‫تطوير منظومة التشريعات.

وأضاف: وهو عملٌ جبّار ومُبارك، لأنه يكفل ويُوفر للمواطن والمُقيم حياةً كريمةً تُحْفظ فيها حقوقه وفق قوانين واضحة تُراعى فيها مصالح الناس وحاجاتهم.