"الأرصاد" ينبّه من هطول أمطار رعدية على جازان

مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في الرؤية

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، وتساقط البَرَد وجريان السيول، تشمل محافظات: الحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وبيش، وصبيا، وضمد، والدرب، وهروب.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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27 أكتوبر 2021 - 21 ربيع الأول 1443 10:18 AM

مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في الرؤية

"الأرصاد" ينبّه من هطول أمطار رعدية على جازان

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جازان

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نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، وتساقط البَرَد وجريان السيول، تشمل محافظات: الحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وبيش، وصبيا، وضمد، والدرب، وهروب.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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