عائلة الملازم بحري طيار "العمري" تحتفل بتخرجه

احتفلت "عائلة العمري" بالدمام بتخرج ابنها الملازم بحري طيار عبدالله بن غرمان بن محمد العمري، من كلية الملك فهد البحرية يوم الخميس 1442/8/26 ضمن الدفعة 34.

"سبق" تتقدم بالتهنئة للملازم عبدالله، ولوالده الشيخ غرمان، ولكافة "عائلة العمري"، سائلين الله للملازم عبدالله دوام التوفيق والسداد.

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08 إبريل 2021 - 26 شعبان 1442 11:07 PM

عائلة الملازم بحري طيار "العمري" تحتفل بتخرجه

صحيفة سبق الإلكترونية

الدمام

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احتفلت "عائلة العمري" بالدمام بتخرج ابنها الملازم بحري طيار عبدالله بن غرمان بن محمد العمري، من كلية الملك فهد البحرية يوم الخميس 1442/8/26 ضمن الدفعة 34.

"سبق" تتقدم بالتهنئة للملازم عبدالله، ولوالده الشيخ غرمان، ولكافة "عائلة العمري"، سائلين الله للملازم عبدالله دوام التوفيق والسداد.

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