عائلة الملازم بحري طيار "العمري" تحتفل بتخرجه

احتفلت "عائلة العمري" بالدمام بتخرج ابنها الملازم بحري طيار عبدالله بن غرمان بن محمد العمري، من كلية الملك فهد البحرية يوم الخميس 1442/8/26 ضمن الدفعة 34.



"سبق" تتقدم بالتهنئة للملازم عبدالله، ولوالده الشيخ غرمان، ولكافة "عائلة العمري"، سائلين الله للملازم عبدالله دوام التوفيق والسداد.