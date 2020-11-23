شاهده عشرات الآلاف.. جمعية ألزهايمر تطلق برنامج "أطباء عن بُعد"

نظّم أربعة عشرة محاضرة توعوية بمعدل محاضرتين أسبوعياً

أطلقت الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر برنامجها "أطباء عن بُعد" التابع لمشروع "أطباء زائرون"، وذلك تماشياً مع الشهر العالمي لألزهايمر 2020م بحملة #مانسينا_وش_عطيتو وفي ظل تداعيات جائحة كورونا.

ونظم البرنامج أربعة عشرة محاضرة توعوية، بمعدل محاضرتين أسبوعياً، استهدفت في المقام الأول مقدمي الرعاية لمرضى الزهايمر من خلال التداخل والاستفسار عن كل المشاكل التي تحيط بمرضاهم، والرد عليها من قِبل أطباء متخصصين في مجالات الشيخوخة والمخ والأعصاب والخدمات الطبية الأخرى، كما استهدفت شرائح المجتمع عامةً.

وتفاوتت تلك المحاضرات ما بين ضرورة التشخيص المبكر، والعناية بمرضى ألزهايمر، والأدوية المشاكل الصحية الشائعة لدى مرضى الزهايمر، والوقاية من تقرحات السرير، وكيفية التعامل مع مريض الزهايمر، والدعم النفسي لمقدم الرعاية، والتغذية ومشاكل البلع، وأهمية الرعاية المنزلية.

ووجدت محاضرات "أطباء عن بعد" -التي يتم الإعلان عنها مسبقاً في وسائل الإعلام الحديث (تويتر، انستغرام، سناب شات) –إقبالاً منقطع النظير من كل مكونات المجتمع السعودي، وسجلت تلك المحاضرات أعلى نسبة مشاهدات وصلت إلى عشرات الآلاف من المشاهدين والمتابعين والمتداخلين، حيث تم بثها عبر برنامج (بيرسكوب) المرتبط بحساب الجمعية في "تويتر" @saudialzheimer.

وقُدمت من خلال هذه المحاضرات التي يتم بثها مباشرة، آلاف الاستشارات للمستهدفين من مقدمي الرعاية، وهم في راحة تامة في منازلهم، وكانت فرصة سانحة لهم للتحدث مع الطبيب.

ويُعد برنامج "أطباء عن بعد" من البرامج التثقيفية والتوعوية، وأحد الحلول التي انتهجتها الجمعية تفادياً لتعرض مقدمي الرعاية أو كبار السن أو الطواقم الخدماتية بالجمعية إلى خطر الإصابة بفيروس كوفيد 19 الذي ما زال يهدد العالم، لذلك لجأت الجمعية إلى هذه الحلول العملية الإلكترونية، وهي حلول علاجية واستشارية تحث على تجنب زيارة المستشفيات والمرافق الأخرى المزدحمة والاستفادة من الاستشارات المرئية السريعة التي يقدمها الأطباء للمرضى عن بُعد وهم مرتاحون في بيوتهم وأماكن وجودهم؛ لتقليل احتمالات إصابتهم بالمرض.

ومن خلال هذا البرنامج يتيح للمرضى طلب إجراء التحاليل المخبرية اللازمة، وإصدار الوصفات الطبية الإلكترونية لحالات الإصابات الحادة والمزمنة، وضمان توصيل الأدوية والعلاجات اللازمة لهذه الحالات أينما كان ذلك ممكناً.

وتطمح الجمعية السعودية لمرض الزهايمر إلى توفير أفضل الخدمات الطبيَة للمرضى من خلال توفير استشارة واستجابة طبية فوريَة ناجحة عبر التطبيقات الإلكترونية. ولمزيد من المعلومات عن برامج ومشاريع الجمعية يمكنكم الاطلاع على الموقع الإلكتروني www.alz.org.sa وحسابات الجمعية على مواقع التواصل الاجتماعي @saudialzheimer (تويتر– إنستجرام– سناب شات) أو يمكنكم التواصل على هاتف (0112143838).