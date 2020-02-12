إصابات كورونا على "السفينة الموبوءة" ترتفع إلى 174 مصابًا

اليابان أخضعت 300 راكب للفحص وأجلت المصابين للمستشفيات

أكد وزير الصحة الياباني كاتسونوبو كاتو، يوم الأربعاء، إصابة 39 شخصًا آخرين بفيروس كورونا المستجد على متن سفينة "دايموند برينسس" السياحية الرأسية قبالة سواحل اليابان؛ مما يرفع عدد المصابين على متنها إلى 174.

وقال وزير الصحة الياباني إنه "من أصل نتائج 53 فحصًا، تَبَيّن أن نتيجة 39 شخصًا إيجابية" لناحية الإصابة بالفيروس؛ مضيفًا أن مسؤولًا عن الحجر الصحي من بين المصابين.

وأشار "كاتو" إلى أنه "في هذه المرحلة، تأكدنا أن أربعة أشخاص من بين الذين تم إخضاعهم للعلاج هم في حالة خطيرة؛ إما على جهاز تنفس اصطناعي، أو في وحدة العناية المركزة".

ووفق "سكاي نيوز"، تم الحجر صحيًّا على سفينة "دايموند برينسس" منذ وصولها إلى اليابان الأسبوع الماضي، بعد اكتشاف إصابة شخص في هونغ كونغ بالفيروس سبق أن كان على متنها الشهر الماضي.

وأخضعت السلطات اليابانية نحو 300 راكب للفحص من أصل 3.711، وجرى إجلاء المصابين إلى منشآت طبية محلية.

وفي الأيام الأخيرة، توسع الفحص ليشمل أشخاصًا ظهرت عليهم أعراض جديدة، أو الذين كانوا على احتكاك بالمصابين.

أما الركاب الذين لا يزالون على متن السفينة؛ فقد طُلب منهم البقاء داخل مقصوراتهم، ولا يُسمح لهم بالخروج إلى الأماكن المفتوحة إلا لوقت وجيز.

كما طُلب منهم ارتداء الأقنعة، وعدم الاقتراب كثيرًا من بعضهم في الخارج، وحصلوا على أجهزة لقياس الحرارة لمراقبة درجات حرارتهم على مدار الساعة.

ومن المتوقع أن يبقى ركاب السفينة في الحجر حتى 19 فبراير؛ أي بعد مرور 14 يومًا على بدء فترة العزل.