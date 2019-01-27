السبب مجهول.. انفجار ضخم في لاهاي يخلف انهيارات وعشرات من المفقودين

وسائل إعلام هولندية: تسبب في سقوط عدد من المنازل على رؤوس ساكنيها

كشفت وسائل إعلام هولندية اليوم بأن انفجارًا وقع في مدينة لاهاي، مما أدى إلى انهيار عدد من المباني، وفقدان نحو 20 شخصًا تحت الحطام.

وبحسب ما ذكرته "سكاي نيوز" فقد نقلت وسائل الإعلام الهولندية عن مصادر قولها، إن الانفجار، الذي لم تعرف أسبابه بعد، تسبب في انهيار عدد من المنازل على رؤوس ساكنيها، مشيرة إلى أن ما بين 10 إلى 20 شخصًا أصبحوا في عداد المفقودين عقب الانفجار.

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27 يناير 2019 - 21 جمادى الأول 1440 08:11 PM

وسائل إعلام هولندية: تسبب في سقوط عدد من المنازل على رؤوس ساكنيها

السبب مجهول.. انفجار ضخم في لاهاي يخلف انهيارات وعشرات من المفقودين

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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كشفت وسائل إعلام هولندية اليوم بأن انفجارًا وقع في مدينة لاهاي، مما أدى إلى انهيار عدد من المباني، وفقدان نحو 20 شخصًا تحت الحطام.

وبحسب ما ذكرته "سكاي نيوز" فقد نقلت وسائل الإعلام الهولندية عن مصادر قولها، إن الانفجار، الذي لم تعرف أسبابه بعد، تسبب في انهيار عدد من المنازل على رؤوس ساكنيها، مشيرة إلى أن ما بين 10 إلى 20 شخصًا أصبحوا في عداد المفقودين عقب الانفجار.

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