تعرّف على مواعيد إجازة عيد الأضحى للقطاعين العام والخاص

‫أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مواعيد إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام للقطاعين العام والخاص وبينت أن إجازة القطاع العام تبدأ بنهاية دوام يوم الخميس 2 ذي الحجة‬ على أن يستأنف العمل يوم الأحد 19 ذي الحجة ‬.

وأوضحت الوزارة أن إجازة القطاع الخاص والقطاع غير الربحي مدتها 4 أيام ‫تبدأ بنهاية دوام يوم الأربعاء 8 ذي الحجة‬ على يستأنف العمل يوم الاثنين 13 ذي الحجة‬.

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20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441 04:04 PM

تعرّف على مواعيد إجازة عيد الأضحى للقطاعين العام والخاص

عبدالله البرقاوي

الرياض

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‫أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مواعيد إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام للقطاعين العام والخاص وبينت أن إجازة القطاع العام تبدأ بنهاية دوام يوم الخميس 2 ذي الحجة‬ على أن يستأنف العمل يوم الأحد 19 ذي الحجة ‬.

وأوضحت الوزارة أن إجازة القطاع الخاص والقطاع غير الربحي مدتها 4 أيام ‫تبدأ بنهاية دوام يوم الأربعاء 8 ذي الحجة‬ على يستأنف العمل يوم الاثنين 13 ذي الحجة‬.

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