تعرّف على مواعيد إجازة عيد الأضحى للقطاعين العام والخاص

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مواعيد إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام للقطاعين العام والخاص وبينت أن إجازة القطاع العام تبدأ بنهاية دوام يوم الخميس 2 ذي الحجة على أن يستأنف العمل يوم الأحد 19 ذي الحجة .
وأوضحت الوزارة أن إجازة القطاع الخاص والقطاع غير الربحي مدتها 4 أيام تبدأ بنهاية دوام يوم الأربعاء 8 ذي الحجة على يستأنف العمل يوم الاثنين 13 ذي الحجة.
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مواعيد إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام للقطاعين العام والخاص وبينت أن إجازة القطاع العام تبدأ بنهاية دوام يوم الخميس 2 ذي الحجة على أن يستأنف العمل يوم الأحد 19 ذي الحجة .
وأوضحت الوزارة أن إجازة القطاع الخاص والقطاع غير الربحي مدتها 4 أيام تبدأ بنهاية دوام يوم الأربعاء 8 ذي الحجة على يستأنف العمل يوم الاثنين 13 ذي الحجة.