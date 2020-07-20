تعرّف على مواعيد إجازة عيد الأضحى للقطاعين العام والخاص

‫أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مواعيد إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام للقطاعين العام والخاص وبينت أن إجازة القطاع العام تبدأ بنهاية دوام يوم الخميس 2 ذي الحجة‬ على أن يستأنف العمل يوم الأحد 19 ذي الحجة ‬.

وأوضحت الوزارة أن إجازة القطاع الخاص والقطاع غير الربحي مدتها 4 أيام ‫تبدأ بنهاية دوام يوم الأربعاء 8 ذي الحجة‬ على يستأنف العمل يوم الاثنين 13 ذي الحجة‬.