الدمام.. مجلس إدارة "نور" يعقد اجتماعه الثاني لعام 2021

عَقد مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بغرب الدمام "نور" مساء الثلاثاء الماضي، بمقر الجمعية، اجتماعه الثاني، لمناقشة واستعراض أبرز الأعمال والإنجازات لعام 2021م، وذلك برئاسة رئيس مجلس الإدارة، عبدالهادي بن درزي الشمري.

وأشار رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بغرب الدمام "نور" إلى أن المجلس اطلع على ما تم إنجازه خلال العام الحالي 2021، وأثنى الجميع على الإنجازات التي قدمت خلال الفترة الماضية مع التأكيد على العمل على تطوير العمل بمبادرات نوعية خلال العام الجديد، وكذلك اعتماد الخطة التشغيلية والموازنات للعام 2022م، والرفع للوزارة لأخذ الموافقة على المبادرات والمشاريع.

وأضاف "الشمري" أن المجلس استعرض ملف الأوقاف والاستدامة المالية للجمعية، واعتماد خطة الحملة التسويقية والرفع للوزارة لأخذ الموافقة، بالإضافة إلى الاتفاق على إعادة تشكيل اللجان المساندة للجمعية، كما وافق المجلس على برنامج جمع التبرعات عبر الرسائل النصية على مشاريع الجمعية، حسب الإجراءات النظامية التي تحددها جهة الاختصاص وموافقة مركز التنمية.

ووجه رئيس المجلس بإعداد خطة إعلامية مساندة لإبراز جهود الجمعية والتسويق لمشاريعها ومبادراتها، كما قدم "الشمري" شكره وتقديره لأعضاء مجلس الإدارة في دروته السابقة على ما بذلوه من جهود مثمرة كان لها أثر إيجابي في خدمة المستفيدين.