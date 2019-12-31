"المالكي" مديرًا لوحدة الثروة السمكية بجدة

أصدر المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد جار الله الغامدي، قرارًا بتكليف المهندس إبراهيم بن عوض أحمد المالكي مديرًا لوحدة الثروة السمكية بجدة.

ويُعد "المالكي" من الكفاءات بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة.