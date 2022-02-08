وزارة البيئة تطرح وظيفة شاغرة لـ"مدير إقليمي" في "نيروبي"

تابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن توفر وظيفة بمسمى مدير إقليمي فئة "D1 لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة في نيروبي.

وأوضحت الوزارة أن آخر موعد للتقديم على الوظيفة يوم 18 فبراير 2022م.

وللاطلاع على تفاصيل الوظيفة المطروحة من خلال الرابط التالي:

https://bit.ly/3gybMiU

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08 فبراير 2022 - 7 رجب 1443 05:38 PM

تابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة

وزارة البيئة تطرح وظيفة شاغرة لـ"مدير إقليمي" في "نيروبي"

فهد الغبيوي

الرياض

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أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن توفر وظيفة بمسمى مدير إقليمي فئة "D1 لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة في نيروبي.

وأوضحت الوزارة أن آخر موعد للتقديم على الوظيفة يوم 18 فبراير 2022م.

وللاطلاع على تفاصيل الوظيفة المطروحة من خلال الرابط التالي:

https://bit.ly/3gybMiU

الرابط المختصر

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