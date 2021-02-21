مراكز لقاحات "كورونا" في محايل عسير وبيشة تبدأ في استقبال المسجلين

جُهزت لتستوعب أكبر عدد من الزوار..غرفة طوارئ ومنطقة حفظ وتحضير

بدأت مراكز لقاحات كورونا بمحافظتي محايل عسير وبيشة اليوم باستقبال المستفيدين المسجلين عبر تطبيق"صحتي" لتلقي الجرعة الأولى من اللقاح، حيث جهزت صحتا عسير وبيشة مراكز تقديم اللقاح لتستوعب أكبر عدد من الزوار.



ويتكون مركز لقاحات محايل عسير من منطقة استقبال وخمس مناطق تسجيل وثمان عيادات تطعيم ومنطقتي انتظار قبل التطعيم ومنطقتي انتظار بعد التطعيم، إضافةً إلى غرفة للطوارئ ومنطقة حفظ وتحضير اللقاح بطاقة استيعابية تصل إلى ٩٦٠ مستفيدًا بالمركز يوميًا.



وتصل الطاقة الاستيعابية لمركز اللقاحات بمحافظة بيشة إلى 300 مستفيد يوميًا، حيث يشتمل على منطقة للاستقبال وأربع عيادات للتطعيم وأربع مناطق انتظار وغرفة للطوارئ.



وكان مركز اللقاحات في مدينة أبها قد بدأ في استقبال المستفيدين منذ يوم الخميس الماضي، حيث يستوعب 1600 حالة يوميًا, ويتكون من منطقة انتظار خارجية ومنطقة استقبال ومسارات للدخول والخروج و11 غرفة انتظار ما قبل التطعيم والفرز للمستفيدين و13 عيادة تطعيم, ومنطقة تحضير اللقاح و8 عيادات بمنطقة الملاحظة وعيادات ما بعد اللقاح.