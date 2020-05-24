كندا: الإصابات بكورونا تتجاوز 84 ألفاً بعد تسجيل 1189 حالة جديدة

إجمالي الوفيات 6380 حالة.. في المركز الـ13 عالمياً

أعلنت وزارة الصحة الكندية أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في البلاد بلغت 84081 حالة، مسجلةً ارتفاعاً بواقع 1189 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأضافت الوزارة أن عدد الوفيات التي سببها الفيروس بلغ إجمالاً 6380 حالة، سجلت 103 منها منذ أمس السبت.

وشهدت معدلات الإصابات والوفيات اليومية في كندا ارتفاعاً طفيفاً منذ يوم أمس، حين أعلنت السلطات عن 1127 إصابة و97 حالة وفاة جديدة.

وسجل العدد الأكبر من إصابات كورونا في مقاطعتي كيبيك وأونتاريو.

وبموجب إحصائية اليوم، باتت كندا في المركز الـ13 عالمياً بعدد الإصابات بالعدوى، متقدمة على الصين التي سجلت حتى الآن قرابة 84100 حالة، وفقاً لجامعة "جونز هوبكنز".