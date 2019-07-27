المديرية العامة للدفاع المدني تبدأ أعمالها بـ17 ألف ضابط وفرد و3 آلاف آلية

لتنفيذ الخطة العامة للطوارئ بموسم حج 1440هـ

باشرت المديرية العامة للدفاع المدني أعمالها ومهامها لموسم حج هذا العام 1440هـ لتنفيذ برنامجها السنوي ضمن الخطة العامة للطوارئ بالحج، التي تضم أكثر من 17 ألف رجل دفاع مدني، وأكثر من 3 آلاف آلية؛ وذلك للتعامل مع مهددات السلامة العامة كافة.

وتهدف المديرية العامة للدفاع المدني خلال خطة حج هذا العام للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن بالعاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، بإشراف مباشر من الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، وبمتابعة من الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، والأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمدينة المنورة.

ومن جهته، أبدى المدير العام للدفاع المدني، الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على ما خصَّا به الدفاع المدني من دعم وإمكانيات لتنفيذ خطة متكاملة، تضمن - بمشيئة الله - أداء الحجاج لفريضة الحج لهذا العام بكل يُسر وسهولة.

وأشار الفريق العمرو إلى أن جهود الدفاع المدني ستنصب في المرحلة الأولى من الخطة على الجوانب الوقائية، والتأكد من توافر متطلبات وإجراءات السلامة بالمواقع كافة، إلى جانب نشر الوعي الوقائي، وذلك بالتشديد على أهمية الأخذ بمبادئ السلامة، وتجنب المخاطر كافة. كما تتناول خطة الدفاع المدني الاستعداد والتهيؤ وإجراء التمارين والتدريب المشترك مع الجهات المعنية الأخرى، وتوزيع خدمات الدفاع المدني بشكل يضمن - بمشيئة الله - سرعة الاستجابة والتعامل مع الحالات الطارئة بكل كفاءة.