"خيرية الأفلاج" تعلن عن وظيفة "مدير تنفيذي" شاغرة

بشروط محددة وآخر موعد للتقديم 30 يوليو الجاري

أعلنت جمعية الأفلاج الخيرية، توفر وظيفة شاغرة بمسمى "مدير تنفيذي".

وتضمنت الشروط: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلًا على الشهادة الجامعية، وإجادة التعامل مع الحاسب الآلي، ووجود خبرة أربع سنوات في العمل الإداري والخيري، والتفرغ للعمل "فترتين" صباحية ومسائية، واجتياز المقابلة الشخصية، وآخر يوم لاستلام طلبات التوظيف هو يوم 30/ 7/2021م.