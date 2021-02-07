العثيمين يندّد باستمرار ميليشيا الحوثي في إطلاق المسيّرات المفخّخة باتجاه المملكة

أمين "التعاون الإسلامي" أشاد بقدرات قوات التحالف التي تمكنت من اعتراضها وتدميرها

ندّد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين؛ في بيان اليوم، بشدة، باستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في إطلاق الطائرات المسيّرة (المفخّخة) باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في المملكة.

وأشاد العثيمين؛ بقدرات قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت، صباح اليوم، من اعتراض وتدمير طائرة دون طيّار (مفخّخة) أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف المدنيين في المنطقة الجنوبية.

يوسف العثيمين التعاون الإسلامي

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07 فبراير 2021 - 25 جمادى الآخر 1442 10:03 AM

أمين "التعاون الإسلامي" أشاد بقدرات قوات التحالف التي تمكنت من اعتراضها وتدميرها

العثيمين يندّد باستمرار ميليشيا الحوثي في إطلاق المسيّرات المفخّخة باتجاه المملكة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جدة

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ندّد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين؛ في بيان اليوم، بشدة، باستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في إطلاق الطائرات المسيّرة (المفخّخة) باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في المملكة.

وأشاد العثيمين؛ بقدرات قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت، صباح اليوم، من اعتراض وتدمير طائرة دون طيّار (مفخّخة) أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف المدنيين في المنطقة الجنوبية.

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