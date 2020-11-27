أمير منطقة الرياض يرعى حفل سباق الفروسية "كأس الوفاء"

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- الرئيس الفخري لنادي سباقات الخيل، رعى أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، اليوم حفل السباق الحادي والثلاثين للنادي في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية؛ لتسليم كأس الأمير محمد بن سعود الكبير (كأس الوفاء) في نسخته السادسة والعشرين.

ولدى وصوله ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية كان في استقباله الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس هيئة الفروسية ورئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، والأمين العام لهيئة الفروسية عادل بن عبدالله المزروع.

بعد ذلك عُزف السلام الملكي، ثم انطلق الشوط العاشر على كأس الأمير محمــد بن سعود الكبير بمسافة 2000 متر للإنتاج المحلي لجميع الدرجات (الفئة الثانية) من عمر أربع سنوات فأكثر، وجائزته (500) ألف ريال.

وتمكن الجواد "الزحزاح" لإسطبل أبناء الشريف هزاع بن شاكر العبدلي من تحقيق المركز الأول.

وعقب نهاية الشوط سلم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، الكأس للمشرف على الإسطبل هاشم بن فيصل العبدلي.

وحضر السباق الأمير بندر بن عبدالله بن محمد بن سعود الكبير، والأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير، والأمير سعود بن محمد بن سعود الكبير، وعدد من أصحاب السمو الأمراء.