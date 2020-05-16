جامعة شقراء تطلق مبادرة "وثيقتك على بوابتك" لتسهيل وصول الشهادات

لأول مرة من نوعها في المؤسسات التعليمية وانسجامًا مع خطة الجامعة للتحول الرقمي

أطلقت جامعة شقراء مبادرة لتسهيل وصول الوثائق لأكثر من أربعة آلاف خريج وخريجة بعنوان "وثيقتك على بوابتك".

وقال عميد القبول والتسجيل الدكتور محمد بن سعد اليحيى بهذه المناسبة أبارك لخريجي وخريجات جامعة شقراء تخرجهم بعد مشوار تعليمي حافل، وانسجامًا مع خطة الجامعة للتحول الرقمي، وتيسيرًا على الخريجين وسرعة إيصال الوثائق لهم تمكنا من تحويل وثائقهم إلى وثائق إلكترونية رسمية معتمدة.

وأضاف" هذه الخدمة تمكن الطالب الخريج من الحصول على نسخة إلكترونية رسمية معتمدة من وثيقة التخرج مع وجود خاصية QR CODE لتمكن هذه جهات التوظيف من التحقق من صحة الوثيقة.

وتابع: الهدف من هذه المبادرة هو دعم الخريجين وتمكينهم من التقديم لجهات التوظيف فور تخرجهم باستخدام الوثيقة الإلكترونية الرسمية، مؤكدًا أن الوثائق الورقية سيتم تسليمها عبر الكليات عند انتهاء فترة تعليق الحضور.

وقدم اليحيى شكره لرئيس الجامعة الدكتور عوض الأسمري على متابعته ودعمه وحرصه على سرعة إنجاز الخدمات الطلابية بأسرع وقت وبما يخدم الطلاب ويتناسب مع الظروف الحالية التي نمر بها، وكذا دعمه لخطة التحول الرقمي في الجامعة بشكل عام وعمادة القبول والتسجيل بشكل خاص.