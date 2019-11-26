مركز الأمير نايف لغسيل الكلى في بيروت يواصل تقديم العلاج للمرضى

تنفيذ 292 جلسة خلال الأسبوع الماضي لـ112 مريضًا

يواصل مركز الأمير نايف بن عبدالعزيز -رحمه الله- لغسيل الكلى بمستشفى المقاصد في العاصمة اللبنانية بيروت؛ تقديم خدماته العلاجية للمرضى بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية؛ حيث جرى تنفيذ 292 جلسة خلال الأسبوع الماضي لـ112 مريضًا.



ويأتي ذلك في إطار المشروعات الطبية المقدمة من المملكة، ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة للمرضى والمصابين في الجمهورية اللبنانية.