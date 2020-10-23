"التعاون" كتب نهاية مشوار "فيتوريا" مع "النصر"

تترقب جماهير نادي النصر صدور قرار رسمي من إدارة فريقها بإقالة المدرب البرتغالي روي فيتوريا عقب فشل الفريق في تحقيق أي نتيجة إيجابية في مباراتَي الدوري الماضيتَين.

وأكدت مصادر قريبة الصلة للغاية بالأحداث داخل النادي العاصمي أن الإدارة قد استقرت بالفعل على إقالة المدرب البرتغالي، وتوجيه الشكر له.

وسيقود المدرب الكرواتي ألين هورفارت تدريبات الفريق لحين إتمام التعاقد مع مدير فني جديد يتولى المهام الفنية.

وقالت مصادر إن إدارة النصر تنوي التعاقد مع مدير فني سبق له العمل في الدوري السعودي، وله تاريخ جيد في المسابقة. ويظهر بقوة اسم البرتغالي بيدرو إيمانويل مدرب التعاون السابق والعين الإماراتي الحالي.