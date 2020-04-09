دبي.. خفض الإنفاق ووقف التوظيف حتى إشعار آخر

تقليص النفقات الإدارية والعامة بما لا يقل عن 20%

كشفت وثيقة رسمية أن دائرة المالية بدبي أبلغت جميع الهيئات الحكومية بخفض الإنفاق الرأسمالي بواقع النصف على الأقل، ووقف التعيينات الجديدة حتى إشعار آخر، وذلك على خلفية تفشي فيروس "كورونا".

ووفق ما ذكرته "روسيا اليوم"، فقد أوعزت الدائرة بتقليص النفقات الإدارية والعامة بما لا يقل عن 20%.

وأبلغت جميع الهيئات الحكومية بتعليق جميع مشاريع التشييد، التي لم تبدأ حتى إشعار آخر، وعدم السماح بأي زيادات في الإنفاق لمشاريع البناء الجارية.