المسند: اليوم يضعف تأثير "الماطرة" .. وغداً دخول "الوسم"

قال: يطول الليل بمقدار دقيقة و23 ثانية يومياً .. آخر سهيل

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ ضعفاً نسبياً في تأثير الحالة الماطرة "هيكا" في عاشر أيامها؛ مؤكداً أن اليوم هو الأخير لموسم سهيل، وغداً دخول موسم #الوسم.

وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم العاشر للحالة المطرية الأولى في هذا الموسم، ويُتوقع -بمشيئة الله- أن تضعف نسبياً الحالة اليوم.

وأضاف: قد تؤثر بسحبها وربما أمطارها في "أجزاءٍ" متفرقة ومحدودة من مناطق #تبوك #الجوف #الحدود_الشمالية #مكة #عسير #الباحة #جازان.

وتابع: درجة الحرارة الكبرى في كل المحطات في السعودية، أمس، أقل من 40 درجة مئوية، عدا محطة #ينبع، والليل يطول بمقدار دقيقة و23 ثانية يومياً.

وأردف: تبلغ حصة الليل نحو 12:28 ساعة، بينما حصة النهار نحو 11:32 ساعة، واليوم الأخير لموسم سهيل، وغداً دخول موسم الوسم.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقّعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـبمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، وتبوك؛ يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة تسبق برياح نشطة على أجزاءٍ من مناطق: حائل، الجوف، الحدود الشمالية، والمنطقة الشرقية، في حين يُتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.