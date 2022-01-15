الجيش العراقي يحبط هجومًا بـ3 طائرات مسيرة على قاعدة بلد الجوية

شوهدت بالعين المجردة فأطلقت عليها النيران

أحبط الجيش العراقي، اليوم "السبت"، محاولة 3 طائرات مسيّرة استهداف قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين وسط البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن 3 طائرات مسيرة اقتربت من المحيط الجنوبي لقاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين.

وأضاف أن الطائرات شوهدت بالعين المجردة من القوة المكلفة بحماية الأبراج الخارجية.

وبينت أنه بعد التأكد من أنها طائرات معادية فتحت القوة النار في اتجاه الطائرات فلاذت بالفرار.