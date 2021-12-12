"الجزائر" تكمل أضلاع المربع الذهبي.. ركلات الترجيح تطيح بـ"المغاربة"

تواجه قطر في نصف النهائي

اكتملت أضلاع المربع الذهبي لبطولة كأس العرب المقامة حاليًا في قطر بتأهل المنتخب الجزائري عقب تغلبه على المنتخب المغربي بركلات الترجيح.



وانتهت المباراة النارية بين المنتخبَيْن بفوز الجزائر بركلات الترجيح 5/ 4 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدفَيْن لكل منتخب، وذلك في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء أمس السبت.



أهداف المباراة كانت في البداية للجزائر عن طريق ياسين إبراهيمي في الدقيقة الـ62 من ركلة جزاء قبل أن يتعادل للمغرب محمد ناهيري في الدقيقة الـ64.



واستطاع اللاعب يوسف بلايلي تسجيل هدف التقدم للجزائر في الدقيقة الـ101 من عمر المباراة في الشوط الإضافي الأول قبل أن يعادل بدر بانون للمغرب في الدقيقة الـ111 في شوط المباراة الإضافي الثاني.



وابتسمت ركلات الترجيح للجزائر 5/ 4 بعد أن تصدى حارس الجزائر رايس امبلوحي لتسديدة كريم البركاوي.



وبتلك النتيجة تأهل محاربو الصحراء لملاقاة المنتخب القطري، فيما تُقابل مصر المنتخب التونسي في الدور نصف النهائي.