"مدني جدة" يكافح حريقاً اندلع بمحل لبيع اللوازم الرياضية بالصفا

"القرني": فرق الإطفاء حاصرته.. وجار التحقيق لمعرفة الأسباب

‏تباشر فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة، الآن، حادث حريق بمركز تجاري بحي الصفا شمال المحافظة.

وتفصيلاً، قال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني إن عمليات ٩١١ تلقت في تمام الساعة (17:43) بلاغاً عن مشاهدة تصاعد أدخنة بمركز تجاري بحي الصفا، وجرى تحريك الفرق اللازمة والسلالم والمعدات المساندة.

وأضاف: عند الوصول للموقع اتضح أن الحالة عبارة عن اندلاع حريق في محل تجاري لبيع اللوازم الرياضية والبالغ (١٢٣٤)م بينما تبلغ المساحة الإجمالية ( ٩٠٠٠)م.

وأوضح أنه تم مباشرة الحادث من قبل فرق الإطفاء والإنقاذ في الدور الثاني داخل المحل، وقد صاحب ذلك تصاعد للأدخنة بشكل كثيف.

وتمت محاصرة الحريق واحتوائه ومنع امتداده لداخل المركز التجاري ومازالت عمليات التأكد من عدم وجود بؤر للاشتعال والتبريد مستمرة حتى إعداد هذا الخبر، مشيراً إلى أن فرق التحقيق باشرت عملها بالموقع.