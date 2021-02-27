"أبو الغيط": القضاء في المملكة هو المعني وحده بقضية "خاشقجي"

أيد بيان "الخارجية" بشأن التقرير الوارد للكونغرس حول القضية

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، تأييده للبيان الصادر عن وزارة الخارجية بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونغرس الأمريكي به حول جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي ـ رحمه الله ـ.



وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية في بيان اليوم أن القضاء في المملكة هو المعني وحده بقضية المواطن جمال خاشقجي.