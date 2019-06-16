"العجالين" مستشارًا بتعليم الأفلاج

أصدر مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد بن إبراهيم آل مغير، قرارًا بتكليف المشرف التربوي راشد بن عبد الله العجالين، مستشارًا تعليميًّا بإدارة تعليم المنطقة.

يذكر أن "العجالين" شغل عددًا من المناصب القيادية بتعليم الأفلاج، ويعد من الكفاءات التربوية والقيادية المتميزة، ويمتلك سجلًّا حافلًا بالنجاحات خلال مسيرته بالميدان التربوي والعمل الإشرافي.

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16 يونيو 2019 - 13 شوّال 1440 06:43 PM

"العجالين" مستشارًا بتعليم الأفلاج

صحيفة سبق الإلكترونية

الأفلاج

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أصدر مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد بن إبراهيم آل مغير، قرارًا بتكليف المشرف التربوي راشد بن عبد الله العجالين، مستشارًا تعليميًّا بإدارة تعليم المنطقة.

يذكر أن "العجالين" شغل عددًا من المناصب القيادية بتعليم الأفلاج، ويعد من الكفاءات التربوية والقيادية المتميزة، ويمتلك سجلًّا حافلًا بالنجاحات خلال مسيرته بالميدان التربوي والعمل الإشرافي.

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