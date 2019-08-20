شاهد .. كلاب ضالة تهاجم طفلة على شاطئ للسباحة في الكويت

في حادث وقع بمنطقة الخيران .. حاولت نهشها بشراسة

تناقل مواطنون كويتيون في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد لحظة هجوم خطر لكلاب ضالة روّعت طفلة صغيرة على شاطئ للسباحة في البلاد.

وقع الحادث على شاطئ الخيران أخيراً، ويظهر المشهد طفلة وهي تندفع بسرعة وتسقط، بينما يندفع نحوها ثلاثة كلاب ضالة، وحاولت الكلاب نهشها بشراسة، إلا أن الطفلة الصغيرة قاومت وتمكنت من الإفلات من أنيابهم.