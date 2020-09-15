"الجبير" يبحث مع وزير خارجية السنغال تطورات الشأن اليمني

أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، بوزير الخارجية والسنغاليين في الخارج أمادو باه.
شهد الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبالأخص فيما يتعلق بالشأن اليمني.عادل الجبير
في اتصال هاتفي جرى بينهما اليوم تضمن استعراض العلاقات
أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، بوزير الخارجية والسنغاليين في الخارج أمادو باه.
شهد الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبالأخص فيما يتعلق بالشأن اليمني.