‏‫توجيه وزير التعليم اللاحق يكشف خطأ طريقة احتساب "العلاوة السنوية".. وتساؤلات لبقية الجهات: أين التصحيح؟

"سبق" فتحت الملف قبل أيام.. وكشفت الأسباب

أثار توجيه وزير التعليم حمد آل الشيخ، بصرف الفارق المتبقي من العلاوة السنوية لموظفي وموظفات الوزارة بعد ساعات من صرف الوزارة العلاوة السنوية كـ"فروقات" ٦ أيام، تساؤلات موظفي الوزارات والجهات الحكومية الأخرى عن صرف العلاوة السنوية لشهر يناير كـ"فروقات" عن صمت مسؤوليها وعدم تحركهم لتصحيح الخطأ.

وطالب موظفو عدة وزارات وجهات حكومية مسؤولي جهاتهم بتصحيح خطأ طريقة الصرف؛ أسوة بوزارة التعليم التي صحّحت الخطأ، مؤكدين استحقاقهم للعلاوة السنوية كاملة، خاصة أن هناك وزارات وجهات حكومية صرفت العلاوة السنوية كاملة ضمن رواتب شهر يناير الجاري.

وكانت "سبق" قد فتحت ملف فروقات العلاوة، واتجاه بعض الجهات الحكومية لتلك الطريقة، قبل ثلاثة أيام، وأوضحت أن السبب يعود إلى استمرار تلك الجهات في احتساب رواتب موظفيها بالأشهر الهجرية، رغم صدور توجيه سابق من مجلس الوزراء لكل الجهات الحكومية لاحتساب رواتب الموظفين تماشياً مع السنة المالية للدولة.

يشار إلى أن الجهات التي اتجهت إلى احتساب رواتب موظفيها بالأشهر الميلادية تماشياً مع السنة المالية، صرفت العلاوة السنوية كاملة ضمن رواتب شهر يناير الجاري.