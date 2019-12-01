





5

قال إن المجتمع يعيش في نعمة من الأمن والأمان والخير الوفير بحكمة وحسن تدبير

"بن جليغم": ذكرى البيعة تحمل معها خطوات إصلاحية متسارعة ونهضة في كافة المجالات

342

أكد مدير مكافحة المخدرات بمنطقة جازان العميد، سعد بـن محمد بن جليغم، على أن ذكرى البيعة هو يوم نستشعر فيه النعم الكثيرة التي منَّ الله بها علينا منذ توحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله - ونحن نعيش في أمن ورخاء ونشهد نهضة تنموية في كافة مناشط الحياة، ومنذ تولي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- مقاليد الحكم.



وبين أنه تمر على الإنسان العديد من الذكريات والمناسبات، سواء شخصية أو مجتمعية ويتذكر منها ما تذكر والبعض لا يلقي لها أي اهتمام في حياته إلا إذا كانت تلك المناسبة جزءًا من عقيدته ولها دور كبير في حياته وشؤونه اليومية، فهذه تبقى خالدة والاحتفال بها واستذكارها تأصيل لأهميتها.



وقال إن المجتمع يعيش في نعمة من الأمن والأمان والخير الوفير بحكمة وحسن تدبير، وكيف بنا لا نعتقد هذه البيعة وبلدنا مهبط الوحي ومنبع الرسالة، وقدوة المسلمين في كل أمور الإسلام.



ووأضاف: بهذه المناسبة نجدد العهد والولاء لخادم الحرمين الشريفين بالسمع والطاعة، ولسمو ولي عهده الأمين، صاحب الرؤية، ومجدد الدولة، ولحكومتهم الرشيدة، ونسأل الله أن يديم على بلادنا الأمن والإيمان، وأن يعم بها أرجاء بلاد المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه.



وتابع: إن ذكرى البيعة تأتي حاملة معها خطوات جبارة ومتسارعة في جانب الإصلاحات الاقتصادية والتنموية، برزت منها رؤية المملكة 2030، التي تعد منهجاً حكيماً وخارطة طريق للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة.



وختم بقوله: حرصت الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على مستقبل هذا الوطن ومواطنيه وتجلى ذلك في رؤية المملكة 2030 الطموحة، التي تعد بداية رحلة ـ بمشيئة الله ـ لذا نجدد بيعتنا.