"السويكت" يكتسح منافسيه ويترأس "النصر" بنسبة تصويت 99%

"سبق" توقعت تنصيبه رئيساً.. والأطرم يكتفي بثلاثة أصوات

اكتسح صفوان السويكت منافسيه نصر النصر وصالح الأطرم في انتخابات رئاسة نادي النصر التي جرت اليوم السبت بعد تأجيلها في المرة الأولى لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجمعية العمومية وذلك يوم الخميس الماضي.



ويأتي انتخاب صفوان السويكت برئاسة نادي النصر كما توقعت "سبق" يوم أمس في خبر حمل عنوان "اليوم.. تنصيب السويكت رئيسًا للنصر لأربع سنوات مقبلة".

وجاء فوز "السويكت" برئاسة نادي النصر بعد حصوله على 5463 صوتاً من عدد أصوات أعضاء الجمعية العمومية للنادي وذلك بنسبة 99٪ مقابل 7 أصوات للمرشح نصر النصر و3 أصوات للمرشح صالح الأطرم.

وتضم قائمة الدكتور صفوان بن سليمان السويكت في عضويتها كلاً من المهندس سهيل بن علي القاسم، فهد بن سليمان صالح الطيار، عبدالرحمن بن عوض محمد الشهري، سلمان بن عبدالله خالد الحلافي، ناصر بن علي سلمان الجميد.

ويأتي انتخاب "السويكت" بعدما أدلى أعضاء الجمعية العمومية للنادي بأصواتهم لانتخاب مجلس إدارة النادي وسط منافسة بين ثلاثة مرشحين بعدما أعلن المرشحان تركي الدهام وإبراهيم بن عبدالله عثمان العثمان انسحابهما من الانتخابات لينحصر سباق الرئاسة بين صفوان السويكت وصالح الأطرم ونصر النصر.

وسيخلف "السويكت" الرئيس السابق سعود آل السويلم الذي تسلم منصبه في منتصف مارس من العام الماضي، وانتهت فترة تكليفه مع نهاية الموسم الماضي.

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رسمياً.. انتخاب صفوان السويكت رئيساً لنادي النصر

انتخب اعضاء شرف النصر الدكتور صفوان بن سليمان السويكت رئيساً لمجلس إدارة نادي النصر لمدة أربع سنوات، وذلك في الانتخابات التي جرت للمرة الثانية مساء اليوم في نادي النصر وسط منافسه من اربع مرشحين.

وكانت الجمعية العمومية الاولى لانتخاب رئيس للنصر قد الغيت لعدم اكتمال النصاب.