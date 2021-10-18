وزير الداخلية يُعزي اللواء "العتيبي" في وفاة والدته

قدّم وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، تعازيه ومواساته للواء متقاعد فايز بن صبيان العتيبي، في وفاة والدته.

وجاء نص برقية التعزية التي تلقاها "العتيبي": "أحسن الله عزاءكم في وفاة والدتكم رحمها الله ونسأل المولى عز وجل أن يشملها بمغفرته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهمكم والأسرة جميل الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

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18 أكتوبر 2021 - 12 ربيع الأول 1443 04:44 PM

وزير الداخلية يُعزي اللواء "العتيبي" في وفاة والدته

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قدّم وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، تعازيه ومواساته للواء متقاعد فايز بن صبيان العتيبي، في وفاة والدته.

وجاء نص برقية التعزية التي تلقاها "العتيبي": "أحسن الله عزاءكم في وفاة والدتكم رحمها الله ونسأل المولى عز وجل أن يشملها بمغفرته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهمكم والأسرة جميل الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

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