"الجبير" و"قطان" يستعرضان دعم التعاون مع وفد اقتصاد فرنسي

يزور المملكة حالياً

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، وفداً اقتصادياً فرنسياً يزور المملكة حالياً.

وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون المشترك بين البلدين، إضافة لمجالات التطوير والتنمية التي تشهدها المملكة في ظل رؤية المملكة 2030.