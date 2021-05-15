وزير الخارجية يبحث مع نظيره الكويتي التنسيق إزاء القضية الفلسطينية

استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً، من وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة الكويت الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين الشقيقين.

وتضمّن الاتصال تنسيق المواقف حيال القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وتطورات الأوضاع في المنطقة، وبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.