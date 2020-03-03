مصرع عامل نظافة ارتطمت به مركبة في "زرقاء الباحة"

دوريات المرور تباشر التحقيق في الحادث لمعرفة المُلابسات

باشرت دوريات المرور بالباحة، قبل ظهر اليوم، انحراف مركبة في الزرقاء، عن مسارها وارتطامها بعامل نظافة على الرصيف؛ ما أدّى إلى وفاته.

وتولت دوريات المرور التحقيق في الحادث لمعرفة المُلابسات.

وستوافيكم "سبق"، بتفاصيل أوسع عن الواقعة حال توافرها.