متحدث #الصحة: لم نصل بعدُ إلى مرحلة الاستقرار وعلينا بذل المزيد من الجهود

قال: إعطاء لقاحات كورونا بجميع المناطق في توسع ونرصد إقبالاً عليه ولله الحمد

‬قال متحدث #الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم: "إننا لم نصل بعدُ إلى مرحلة الاستقرار، وعلينا بذل المزيد من الجهود".

وأضاف خلال الإيجاز الصحفي الدوري المشترك حول مستجدات فيروس #كورونا: إعطاء اللقاحات في جميع مناطق المملكة في توسع وازدياد، ونرصد إقبالاً عليه ولله الحمد.

وكشف أن إجمالي الجرعات المعطاة حتى الآن 639.587 جرعة.