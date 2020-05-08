"فيفا": السماح بزيادة عدد التبديلات في المباراة إلى 5 لاعبين

ترك لكل اتحاد حرية اعتماد القرار

صادق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "إيفاب" الجمعة على اقتراح الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" بزيادة عدد التبديلات في المباراة من ثلاثة إلى خمسة بشكل مؤقت، بمجرد استئناف البطولات المعلقة بسبب فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أفاد الطرفان.

ولفتت الهيئتان في بيان مشترك إلى أن هذا التعديل سيطبق على القانون الرقم 3 للعبة، على أن "يدخل حيز التنفيذ فوراً" ويشمل المسابقات التي تنتهي بنهاية ديسمبر، في حال أخذ به منظمو البطولات.

وعلقت الغالبية العظمى من مسابقات كرة القدم حول العالم منذ منتصف مارس الماضي بسبب "كوفيد-19".

ويهدف تعديل القانون إلى تجنيب اللاعبين الضغوط الناتجة عن كثافة المباريات التي من المتوقع أن يخوضونها في الفترة المقبلة، لتعويض التوقف الذي يقترب من إتمام شهرين كاملين، لاسيما أن لفترة التعليق أيضًا عامل سلبي على لياقة اللاعبين.

وأوضح "إيفاب" و"فيفا" أنهما سيحددان في وقت لاحق ما إذا كان يمكن تمديد هذا الخيار حتى نهاية 2021، وبالتالي إمكان تطبيقه خلال كأس أوروبا في صيف العام المقبل، ولفت البيان إلى أنه سيسمح للمسابقات التي تستخدم تقنية المساعدة بالفيديو "VAR" بالتخلي عنها في الوقت الراهن.

وسيمنح التعديل للفرق خيار استخدام خمسة بدلاء كحد أقصى في ثلاث مناسبات خلال المباراة، وكذلك بين الشوطين أو قبل الوقت الإضافي (في حال التمديد).

ومن شأن الحد من عدد المناسبات التي يمكن للفرق أن تجري فيها تغييرات، أن يزيل الحافز للقيام بذلك لأغراض إضاعة الوقت فقط، ويمكن للفرق حالياً إجراء ثلاثة تبديلات خلال المباراة، علماً بأنه تم السماح لها منذ العام 2018، بإجراء تغيير رابع لكن في الوقت الإضافي فقط.

وفي المسابقات التي تسمح بإجراء تبديل إضافي في تمديد الوقت، سيكون بإمكان الفرق إجراء تبديل سادس.

وقال "إيفاب": إن قرار التعديل اتخذ "حيث يمكن أن تقام مباريات بشكل مكثف وفي ظروف مناخية مختلفة، وكلا الأمرين يمكن أن تكون له آثار على سلامة اللاعبين".

وأشار إلى أن اعتماد هذا التعديل من عدمه يعود لمنظم كل بطولة.