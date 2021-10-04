"الصحة": تسجيل 53 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 40 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 4 أكتوبر 2021، تسجيل 53 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 547315 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 40 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 536370 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8727 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 175 حالة.