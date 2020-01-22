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قال: تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر نهاية الأسبوع وغرة المقبل

"الزعاق" واصفاً دخول موجة البرد المنتظرة: تمهّد لها رياح ناهضة

أكّد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ أن موجة البرد المنتظرة ستمهّد دخولها رياح شمالية ناهضة على #الحدود_الشمالية #تبوك #الجوف #حائل.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": ستعمل على خفض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر على هاتيك المناطق نهاية الأسبوع وغرة الأسبوع المقبل.