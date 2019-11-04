وزراء الحكومة الأردنية يقدمون استقالاتهم تمهيداً لتعديل وزاري

"الرزّاز" اعتبره استحقاقاً لمتطلبات المرحلة المقبلة

قدم وزراء الحكومة الأردنية التي يرأسها عمر الرزاز، اليوم الاثنين، استقالاتهم من مناصبهم.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية بأن "الرزّاز" طلب من فريقه الوزاري تقديم استقالاتهم تمهيداً لإجراء تعديل وزاري على حكومته خلال الأيام المقبلة.

واعتبر "الرزّاز" التعديل استحقاقاً لمتطلبات المرحلة المقبلة.